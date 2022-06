Ineffabile e inossidabile

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 giugno 2022) “La regina Elisabetta di nuovo in sella”, titolano i tabloid inglesi con una certa incredulità. Ebbene sì, nonostante l’età e i tanto fastidiosi problemi di mobilità che da mesi la costringono a uscire poco, rinunciando di recente anche alle tanto amate corse ippiche di Ascot, la sovrana, rivelano a corte, è tornata a cavalcare il suo cavallo preferito. Elisabetta II con il suo cavallo Balmoral Melody a un evento a Windsor, nel maggio 2007 (Getty Images) Leggi anche › La regina Elisabetta batte un altro record: è la sovrana più longeva al mondo › Royal Family: in Italia tutti pazzi per la regina Elisabetta La regina Elisabetta sfida i medici e torna a cavallo I medici che la seguono in pianta ...