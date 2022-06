Imu non pagata, la casa può essere pignorata? (Di venerdì 24 giugno 2022) Passata la scadenza, non c’è altro modo di pagare se non versando sanzioni e interessi per evitare ulteriori penali. Vediamo quali Nell’ambito degli adempimenti fiscali, il mese di giugno è un mese impegnativo per il contribuente, fondamentalmente alle prese con la prima tranche dell’anno riguardante le scadenze fiscali: pertanto, la prima rata dei versamenti dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 giugno 2022) Passata la scadenza, non c’è altro modo di pagare se non versando sanzioni e interessi per evitare ulteriori penali. Vediamo quali Nell’ambito degli adempimenti fiscali, il mese di giugno è un mese impegnativo per il contribuente, fondamentalmente alle prese con la prima tranche dell’anno riguardante le scadenze fiscali: pertanto, la prima rata dei versamenti dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Luigi32532373 : @Mov5Stelle Non so chi sei, sicuramente del 5 stalle , pertanto sei vergognoso il movimento della trasparenza, corr… - svirgola2 : Ma le chiese e i campanili non sono affari vaticani? Hanno putacaso iniziato a pagare imu? - TheQ_continuum : @confundustria Personale, tassa rifiuti, affitto locale, iva, Imu, commercialista per la gestione contabile, tavoli… - AzzieThreadbare : @flameparanoia Oh i soldi ce li aveva, non mi dire che si è fatta sterminare la famiglia per non pagare l'IMU sulla seconda casa. - Renato65497671 : cari amici, scusate la confidenza, il futuro non e' di quanti soldi si possono guadagnare ,bensi nel modo di viver… -