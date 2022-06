Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: un attore ferito sul set a causa di un incidente tra due barche (Di venerdì 24 giugno 2022) Durante le riprese del film Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 c'è stato un incidente: due barche si sono scontrate coinvolgendo alcuni membri del cast e della troupe. Durante le riprese del film Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 c'è stato un incidente e un attore è rimasto ferito quando due barche si sono scontrate. Il contrattempo è avvenuto a Thymari, nell'area di Attica, nella zona sud della Grecia. Una persona di nazionalità greca è rimasta ferita, in modo lieve, a causa dell'incidente. Una delle barche usate per le riprese di alcune scene del terzo capitolo della storia raccontata in Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Durante le riprese del film Il Mio3 c'è stato un: duesi sono scontrate coinvolgendo alcuni membri del cast e della troupe. Durante le riprese del film Il Mio3 c'è stato une unè rimastoquando duesi sono scontrate. Il contrattempo è avvenuto a Thymari, nell'area di Attica, nella zona sud della Grecia. Una persona di nazionalità greca è rimasta ferita, in modo lieve, adell'. Una delleusate per le riprese di alcune scene del terzo capitolo della storia raccontata in Il ...

Pubblicità

Amekaze__ : Questo arco mi fa sempre pensare ad una cosa: nelle classifiche dei personaggi più intelligenti di Naruto non figur… - cristantiano : Il mio pupillo venduto alla Cremonese, Tiago Pinto stai rischiando grosso - eniiolucherini : RT @ghegola: I ragazzi villeggianti erano semidei. Tentavamo di essere come loro, rinnegando il dialetto versiliese. Il mio amico Stefano,… - country88888 : RT @ghegola: I ragazzi villeggianti erano semidei. Tentavamo di essere come loro, rinnegando il dialetto versiliese. Il mio amico Stefano,… - stefanobellelli : @1972book Il mio pet peeve più grosso è che tutti parlano di Roe, quando di fatto la normativa sull'aborto viene tutta da Casey. -