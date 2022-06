Furti, rapine e spaccio droga: quattro arresti (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – La Polizia di Stato, sul territorio della provincia di Roma, nelle ultime 24 ore, ha arrestato in flagranza di reato quattro persone gravemente indiziate, come di seguito dettagliatamente indicato, di Furti, rapine e reati inerenti gli stupefacenti. Nell’area del Colosseo, un 18enne si è avvicinato ad un gruppo di turisti che si stavano facendo i selfie e, minacciandoli con un collo di bottiglia rotta, si faceva consegnare un po’ di soldi ed un gratta e vinci che una delle vittime aveva nel portafoglio. Il giovane si è allontanato verso il parco del Celio ed è li che è stato bloccato, ancora con al bottiglia in mano, da una pattuglia del Distretto San Giovanni che stava appunto pattugliando l’area dell’Anfiteatro Flavio. Il 18enne, oltre a quanto sopra descritto, aveva con se 2 pregiati orologi, un Tissot ed un Ebel. Condotto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – La Polizia di Stato, sul territorio della provincia di Roma, nelle ultime 24 ore, ha arrestato in flagranza di reatopersone gravemente indiziate, come di seguito dettagliatamente indicato, die reati inerenti gli stupefacenti. Nell’area del Colosseo, un 18enne si è avvicinato ad un gruppo di turisti che si stavano facendo i selfie e, minacciandoli con un collo di bottiglia rotta, si faceva consegnare un po’ di soldi ed un gratta e vinci che una delle vittime aveva nel portafoglio. Il giovane si è allontanato verso il parco del Celio ed è li che è stato bloccato, ancora con al bottiglia in mano, da una pattuglia del Distretto San Giovanni che stava appunto pattugliando l’area dell’Anfiteatro Flavio. Il 18enne, oltre a quanto sopra descritto, aveva con se 2 pregiati orologi, un Tissot ed un Ebel. Condotto ...

