Fiamme Gialle, Parrinello lascia il timone di Comandante: "Anni indimenticabili" (Di venerdì 24 giugno 2022) Ostia – Migliaia di atleti incontrati e fatti crescere, medagliati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, ai Mondiali, agli Europei e in tutto il mondo. Migliaia di eventi organizzati in cui, peraltro, sono cresciuti migliaia di giovani, oggi anche campioni affermati nello sport. Alle Fiamme Gialle Vincenzo Parrinello ha costruito la storia dello sport e si è fatto lui stesso patrimonio di uno sport che è cambiato nel tempo e che ha dato successi e acclamazioni all'Italia. E ora dopo quasi 40 Anni lascia il timone da Comandante del Gruppo Sportivo Italiano. Uno dei grandi che fanno grande l'Italia nel mondo. Un lavoro di quasi mezzo secolo che ha contribuito a far crescere le Fiamme Gialle e il mondo sportivo militare, dando modelli e ...

