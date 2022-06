Elodie torna a parlare di Marracash: “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha fatto nessuno” (Di venerdì 24 giugno 2022) In un’intervista rilasciata al Corriere, Elodie è tornata a parlare di Marracash, il cantante, suo ex fidanzato. Sono infatti lontani i tempi in cui l’interprete cercava il proprio “posto al sole” nel panorama della musica italiana. Prima X Factor, poi Amici, Elodie è stata in grado di ritagliarsi uno spazio tutto suo e, a giudicare dalle hit che impazzano ovunque, ci è ben riuscita. A contribuire alla sua svolta artistica ci ha pensato anche Marracash. La svolta personale, infatti, le ha dato maggiore sicurezza anche sul lavoro. L’incontro con Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, le ha regalato un featuring nel 2019 nel video di Margarita. Dalla musica all’amore, il passo è stato breve: Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) In un’intervista rilasciata al Corriere,ta adi, il cantante, suo ex fidanzato. Sono infatti lontani i tempi in cui l’interprete cercava il proprio “posto al sole” nel panorama della musica italiana. Prima X Factor, poi Amici,è stata in grado di ritagliarsi uno spazio tutto suo e, a giudicare dalle hit che impazzano ovunque, ci è ben riuscita. A contribuire alla sua svolta artistica ci ha pensato anche. La svolta personale, infatti, le ha dato maggiore sicurezza anche sul lavoro. L’incontro con Fabio Bartolo Rizzo, in arte, le ha regalato un featuring nel 2019 nel video di Margarita. Dalla musica all’amore, il passo è stato breve: Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: ...

Pubblicità

IsaeChia : Elodie torna a parlare di Marracash: “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha fatto nessuno” La canta… - thegnomas : @maniconio Tu torna a streammare Elodie, Emma, Laura Pausini e le altre meteore fallite. - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Elodie al Roma Pride 2022: 'Per me è importante essere dalla parte giusta' - Sky TG24: roma · gay pride · elodie. Spettaco… -