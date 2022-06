Elodie | “Marracash è animalesco ma anche elegante | per lui provo tanto amore Giorgia Meloni? Anch’io sono una donna arrabbiata ma vado in terapia”

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Il Pride di Roma mi ha lasciato un senso di comunità, di comunione, di famiglia”.si racconta a cuore aperto al Corriere della Sera, ricordando la sua recente esperienza da testimonial del Pride di Roma, evento che ha condiviso con tutta la sua famiglia, e ripercorrendo le tappe che l’hanno resa lache è oggi. “C’era mia nonna, mia mamma, mia sorella e la sua compagna, micommossa”, ha raccontato parlando di quel giorno in cui ha fatto ballare tutto il popolo LGBTQIA+ con la sua nuova canzone Bagno a Mezzanotte. E ancora, la cantante 32enne ha detto di essere sicura di stare dalla parte giusta – “quando c’èe comprensione e ci si ascolta, sei nel posto giusto” – e quando le chiedono se sua sorella, prima di fare coming out abbia mai avuto paura del suo pregiudizio, lei risponde dicendo che per ...

Rotto il silenzio da parte del rapper, è il turno di sentire il pensiero disudopo lo split della loro relazione e le voci di corridoio su un ritorno di fiamma. La cantante romana si è messa a nudo nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere Della Sera ...Le dichiarazioni diCome riporta Gossip e Tv ,parla die svela cosa pensa di lui: ' È stato molto forte con Fabio: l'effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l'ha mai ... Elodie: “Marracash è animalesco ma anche elegante, per lui provo tanto amore La cantante racconta il suo rapporto con il rapper e ammette di essere sentimentalmente in un momento delicato ...La cantante ha spiegato di pensare di non avere un compagno accanto perché è stata un po' troppo egoista nel corso della sua ...