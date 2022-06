“È finita”. Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque (Di venerdì 24 giugno 2022) Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque. Oggi è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione Mediaset che, come molti altri programmi, ritornerà in onda dopo l’estate. Per i conduttori meritatissime ferie dopo una stagione intensa chiusa con ascolti record anche quest’anno: “Siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino…Ci mettiamo un attimo in pausa…Tiriamo un attimo il fiato”, sono state le parole di Vecchi a margine della puntata odierna. Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque Federica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ildi. Oggi è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione Mediaset che, come molti altri programmi, ritornerà in onda dopo l’estate. Per i conduttori meritatissime ferie dopo una stagione intensa chiusa con ascolti record anche quest’anno: “Siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino…Ci mettiamo un attimo in pausa…Tiriamo un attimo il fiato”, sono state le parole dia margine della puntata odierna.ildi...

