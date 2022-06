Draghi torna da Bruxelles con un bicchiere (mezzo) pieno (Di venerdì 24 giugno 2022) A fine giornata il presidente del Consiglio Mario Draghi può tirare un sospiro di sollievo. Dal Consiglio europeo che ha aperto le porte dell’Ue all’Ucraina e la Moldavia l’Italia esce con un bicchiere mezzo pieno. La battaglia di Palazzo Chigi per il “price cap” – un tetto europeo al prezzo del gas (in queste ore si parla di una soglia di circa 90 euro a megawattora) – sta mostrando i primi risultati. Nelle conclusioni del Consiglio pubblicate nella mattinata di venerdì c’è un riferimento esplicito. Cioè l’invito alla Commissione europea di valutare “la possibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi delle importazioni dell’energia, dove appropriato”. Non era scontato, in un summit tutto incentrato sul percorso di adesione dei nuovi candidati. La road map si fa più chiara ma la strada resta in salita. Difficile ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 giugno 2022) A fine giornata il presidente del Consiglio Mariopuò tirare un sospiro di sollievo. Dal Consiglio europeo che ha aperto le porte dell’Ue all’Ucraina e la Moldavia l’Italia esce con un. La battaglia di Palazzo Chigi per il “price cap” – un tetto europeo al prezzo del gas (in queste ore si parla di una soglia di circa 90 euro a megawattora) – sta mostrando i primi risultati. Nelle conclusioni del Consiglio pubblicate nella mattinata di venerdì c’è un riferimento esplicito. Cioè l’invito alla Commissione europea di valutare “la possibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi delle importazioni dell’energia, dove appropriato”. Non era scontato, in un summit tutto incentrato sul percorso di adesione dei nuovi candidati. La road map si fa più chiara ma la strada resta in salita. Difficile ...

Pubblicità

GiovaQuez : Endorsement di livello da parte di chi ieri criticava i vaccini come oggi le armi all'Ucraina. Anche per Alternativ… - Antonella_O_O : Ha perso i poteri ?????? Lui torna senza tetto, Conte è tornato con 209 miliardi che Draghi non riesce a 'spendere'.… - annamar_65 : RT @LaNotiziaTweet: I falchi Ue contro la proposta italiana di un tetto al prezzo del gas. Draghi torna a mani vuote dal Consiglio europeo… - kiara86769608 : RT @GregoriaSamsa3: @LaNotiziaTweet Il Migliore, l'erede della Merkell, il Santo e l'Apostolo non è stato ascoltato e torna a mani vuote co… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: I falchi Ue contro la proposta italiana di un tetto al prezzo del gas. Draghi torna a mani vuote dal Consiglio europeo… -