Dio salvi Brion Gysin | un inno alla sperimentazione

(Di venerdì 24 giugno 2022) Essere sperimentali. Quando ormai oltre venticinque anni fa ho cominciato a scrivere, a scrivere pensando che prima o poi qualcuno mi avrebbe pubblicato, o a scrivere ambendo che qualcuno mi pubblicasse e quindi qualcuno mi leggesse, credevo che essere sperimentali dovesse far parte del gioco. Credevo, cioè, che per lasciare un segno, questa era in fondo la principale ambizione, ben più di avere un pubblico, men che meno un pubblico mainstream, allora detto più semplicemente di massa, altrimenti non avrei tirato in ballo l’essere sperimentali, fosse necessario esibire un alto tasso di originalità, e l’essere sperimentali appariva ai miei occhi il solo modo per perseguirla. Stare nel flusso, seguire le mode, giocare allo stesso sport cui giocavano tutti in cosa mi avrebbe mai potuto distinguere dagli altri? Un ragionamento provinciale, lo so, ingenuo. Riportarlo qui e ora non ha ...