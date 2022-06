Di Maria, la Juventus non aspetterà in eterno. Il silenzio del Fideo non rende felice la dirigenza bianconera (Di venerdì 24 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull’operazione Di Maria, che interessa molto alla Juve. Di seguito le ultime notizie fornite dalla rosea. “Angel Di Maria non è ancora un giocatore della Juventus (e non è neppure sicuro che lo diventerà) ma è già diventato un tormentone in casa bianconera. La risposta che la Juventus sperava di ricevere entro metà settimana non è arrivata, il giocatore ha ancora bisogno di tempo per riflettere sulla vantaggiosa offerta bianconera, anche se dal suo entourage assicurano che entro domenica arriverà l’atteso responso. Non ci sono stati nuovi contatti e nemmeno ultimatum da parte della Juventus, ma di sicuro questo silenzio non fa felice il club, che non ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull’operazione Di, che interessa molto alla Juve. Di seguito le ultime notizie fornite dalla rosea. “Angel Dinon è ancora un giocatore della(e non è neppure sicuro che lo diventerà) ma è già diventato un tormentone in casa. La risposta che lasperava di ricevere entro metà settimana non è arrivata, il giocatore ha ancora bisogno di tempo per riflettere sulla vantaggiosa offerta, anche se dal suo entourage assicurano che entro domenica arriverà l’atteso responso. Non ci sono stati nuovi contatti e nemmeno ultimatum da parte della, ma di sicuro questonon fail club, che non ...

