Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia si sono lasciati? (Di giovedì 23 giugno 2022) Che fine hanno fatto Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna dopo la fine delle registrazioni del trono over di Uomini e Donne? Si sono rivisti oppure no ora che non c’è la redazione a coordinare i loro spostamenti dalla Lombardia, dove abita lei, alla Puglia, dove abita lui? Ebbene, Alessandro e Pinuccia non solo non si sono lasciati come sostenevano le malelingue, ma si sono anche incontrati a Bari in occasione del concerto di Vasco Rossi, che hanno visto assieme. Fotografati sugli spalti, sono apparsi affiatati e sereni, spesso impegnati a chiacchierare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022) Che fine hanno fattoRausa eDella Giovanna dopo la fine delle registrazioni del trono over di? Sirivisti oppure no ora che non c’è la redazione a coordinare i loro spostamenti dalla Lombardia, dove abita lei, alla Puglia, dove abita lui? Ebbene,non solo non sicome sostenevano le malelingue, ma sianche incontrati a Bari in occasione del concerto di Vasco Rossi, che hanno visto assieme. Fotografati sugli spalti,apparsi affiatati e sereni, spesso impegnati a chiacchierare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ...

