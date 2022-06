Traore Milan, ecco la formula giusta per il centrocampista: i dettagli (Di giovedì 23 giugno 2022) Traore Milan, contatti avviati per portare il centrocampista in rossonero. ecco la formula che potrebbe convincere il Sassuolo Il Milan fa sul serio per Hamed Traorè del Sassuolo. Come riferito da Sport Mediaset, sono partiti i primi contatti con il club neroverde per il talentuoso centrocampista. L’idea di Maldini e Massara è quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro, a patto che i rossoneri riescano a centrare l’obiettivo Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022), contatti avviati per portare ilin rossonero.lache potrebbe convincere il Sassuolo Ilfa sul serio per Hamed Traorè del Sassuolo. Come riferito da Sport Mediaset, sono partiti i primi contatti con il club neroverde per il talentuoso. L’idea di Maldini e Massara è quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro, a patto che i rossoneri riescano a centrare l’obiettivo Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

