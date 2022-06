"Sono esausta". Sandra Bullock dice addio al cinema (Di giovedì 23 giugno 2022) L'attrice premio Oscar per The Blind Side ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalla scena per dedicarsi alle figlie Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) L'attrice premio Oscar per The Blind Side ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalla scena per dedicarsi alle figlie

Pubblicità

repelloidiotas : Io ormai non scrivo neanche più in italiano talmente sono esausta. #jeru - perstareconte : sono stanca esausta distrutta - raindrpshw : appena uscita dalla seconda prova e sono senza forze distrutta sfinita esausta esaurita - r_robertaa : @g0d_isdead stasia come è andata? ?? io sono esausta - __voorpret : @justmartinaxj @juanito1897 No scusa parlavo per me o amiche ahah tra indiretti o account creati apposta contro le… -