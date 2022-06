Pasticciaccio brutto in cantiere (Di giovedì 23 giugno 2022) Esauriti gli incentivi, moltissimi interventi avviati sono a rischio. E il destino di decine di migliaia di imprese edili sarebbe segnato. È purtroppo una discutibile riedizione di Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana. O del Corso, o dei Mille, o Mazzini... Ovunque ci sia una strada, e perciò una casa, c’è un «Pasticciaccio brutto». Si chiama Superbonus e ha tolto da mesi il sonno a commercialisti, ingegneri, architetti, carpentieri. E anche al governo. Come nel geniale giallo di Carlo Emilio Gadda, anche qui ci sono dei rapinati (i contribuenti), i carabinieri di Marino a caccia dei truffatori e c’è la non più florida contessa Menegazzi che ha subìto un furto: ossia l’economia italiana e oltre 50 mila imprese edili che stanno rischiando di fallire. Il resto è una folla di comparse tra banche e burocrazia e, come ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Esauriti gli incentivi, moltissimi interventi avviati sono a rischio. E il destino di decine di migliaia di imprese edili sarebbe segnato. È purtroppo una discutibile riedizione di Querde via Merulana. O del Corso, o dei Mille, o Mazzini... Ovunque ci sia una strada, e perciò una casa, c’è un «». Si chiama Superbonus e ha tolto da mesi il sonno a commercialisti, ingegneri, architetti, carpentieri. E anche al governo. Come nel geniale giallo di Carlo Emilio Gadda, anche qui ci sono dei rapinati (i contribuenti), i carabinieri di Marino a caccia dei truffatori e c’è la non più florida contessa Menegazzi che ha subìto un furto: ossia l’economia italiana e oltre 50 mila imprese edili che stanno rischiando di fallire. Il resto è una folla di comparse tra banche e burocrazia e, come ...

