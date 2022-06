Mondiali Budapest 2022 | paura per Anita Alvarez

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Momenti di grandeaidi nuoto di. Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitenseha perso i sensi mentre era sott’acqua ed è rimasta incosciente per qualche secondo. A tuffarsi in acqua per tirarla fuori è stata la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che le ha così salvato la vita. Come si legge su alcuni giornali stranieri non sarebbe la prima volta che le succede. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella 4x100, con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo, l'Italia ha vinto un bronzo qui aidi. Dove vedere in tv Tutte le gare saranno in diretta tv in chiaro sulla Rai: le batterie su ...La 25enne statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi in acqua alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato aidi. L'atleta è affondata ma è stata soccorsa tempestivamente dalla sua allenatrice. 23 giugno 2022(Adnkronos) – Momenti di grande paura ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi me ...Dopo il quarto posto colto nei 200m, Noè Ponti è tornato in vasca nelle batterie dei 100 delfino, qualificandosi senza alcun problema per le semifinali dei Mondiali in corso a Budapest.