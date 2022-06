Milan Dybala: i rossoneri sognano lo sgarbo ai cugini? (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan tenta lo scippo ai nerazzurri che sembravano in netto vantaggio su Paulo Dybala. L’arrivo ormai imminente di Lukaku ha frenato gli scenari di mercato dell’Inter, che ora dovrà procedere a qualche cessione importante per far posto all’argentino. Ed ecco perché i rossoneri potrebbero approfittarne. Milan Dybala: quale potrebbe essere la strategia rossonera? Al momento i campioni d’Italia avrebbero effettuato solo un sondaggio informandosi sullo stato della trattativa tra l’Inter e il giocatore. Quest’ultimo sarebbe nelle intenzioni del nuovo proprietario del Milan, Jerry Cardinale, il classico grande colpo da regalare ai tifosi e l’idea si sta facendo sempre più concreta. A condizione, però, che la Joya riduca le sue pretese economiche (7 milioni) visto la politica sugli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022) Iltenta lo scippo ai nerazzurri che sembravano in netto vantaggio su Paulo. L’arrivo ormai imminente di Lukaku ha frenato gli scenari di mercato dell’Inter, che ora dovrà procedere a qualche cessione importante per far posto all’argentino. Ed ecco perché ipotrebbero approfittarne.: quale potrebbe essere la strategia rossonera? Al momento i campioni d’Italia avrebbero effettuato solo un sondaggio informandosi sullo stato della trattativa tra l’Inter e il giocatore. Quest’ultimo sarebbe nelle intenzioni del nuovo proprietario del, Jerry Cardinale, il classico grande colpo da regalare ai tifosi e l’idea si sta facendo sempre più concreta. A condizione, però, che la Joya riduca le sue pretese economiche (7 milioni) visto la politica sugli ...

