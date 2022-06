Lui M5s, lei con Di Maio: 'divorzio' prima delle nozze - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 23 giugno 2022) Hanno già divorziato (politicamente) ancora prima di sposarsi. Giovanni Currò e Maria Pallini hanno infatti preso due strade diverse prima di arrivare all'altare. Lui, deputato di Como, è rimasto con ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Hanno già divorziato (politicamente) ancoradi sposarsi. Giovanni Currò e Maria Pallini hanno infatti preso due strade diversedi arrivare all'altare. Lui, deputato di Como, è rimasto con ...

