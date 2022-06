‘La Grande Tela del 1985’ di Claudio Bianchi | in esposizione a Villa Farinacci | fino al 17 luglio tutti i week-end

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’Artista, in occasione della ricorrenza dei 40 anni dalla pubblicazione del suo Manifesto Trattista del 1982, ripercorre e racconta il suo itinerario poetico in una mostra Antologica di grandi opere. L’di, nell’anno in cui ricorrono i 40 anni dal suo ‘Manifesto Trattista’ L’occasione è data dall’evento che avrà luogo domani alle 17 nella Capitale, a(in Viale Rousseau, 90), curato da Gianfranco Evangelista e Giorgio Granito, dove sarà esposta ‘Ladel, che segna un punto determinante per il percorso artistico del movimento. L’di, la narrazione del dipinto è ...