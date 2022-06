In Rai è tutto un ‘confronto generazionale’. Arriva Imperfetti Sconosciuti con Cesare Bocci e figlia (Di giovedì 23 giugno 2022) Mia e Cesare Bocci Metti insieme, in un unico spazio di condivisione forzata, venti adolescenti con i loro i rispettivi genitori: madri e padri disperati, che hanno perso completamente il polso della situazione con i figli, altrettanto disperati, che non ne possono più. Da venerdì 24 giugno in seconda serata su Rai 3, Cesare Bocci, affiancato dalla figlia Mia condurrà “Imperfetti Sconosciuti”, un talk che vede da una parte i genitori “i boomer,” gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che impongono regole. Dall’altra gli adolescenti, con il corpo che cambia, gli ormoni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che sbattono, le parolacce che volano. E un muro altissimo, sempre più alto che ogni giorno divide la “generazione genitori” “dalla ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 giugno 2022) Mia eMetti insieme, in un unico spazio di condivisione forzata, venti adolescenti con i loro i rispettivi genitori: madri e padri disperati, che hanno perso completamente il polso della situazione con i figli, altrettanto disperati, che non ne possono più. Da venerdì 24 giugno in seconda serata su Rai 3,, affiancato dallaMia condurrà “”, un talk che vede da una parte i genitori “i boomer,” gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che impongono regole. Dall’altra gli adolescenti, con il corpo che cambia, gli ormoni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che sbattono, le parolacce che volano. E un muro altissimo, sempre più alto che ogni giorno divide la “generazione genitori” “dalla ...

