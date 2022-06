Elisabetta Gregoraci torna in tv: dove e quando vederla? (Di giovedì 23 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Dagospia, Elisabetta Gregoraci tornerà sul piccolo schermo per un programma di beneficenza. dove e quando seguire la showgirl? Reduce della partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e della conduzione di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci in autunno tornerà sul piccolo schermo. Come spiegato dal giornalista Giuseppe Candela, la showgirl calabrese farà parte del nuovo programma di Rai2 Chi si spoglia vince. Il format è stato ripreso da quello americano e sarà condotto da Mara Maionchi: otto donne e otto uomini si dovranno spogliare e mettere in scena uno spogliarello stile Full Monty. Chi sarà più convince, vincerà la gara. Dagospia ha precisato che il programma sarà dedicato alla prevenzione medica. Visualizza questo post su ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Dagospia,tornerà sul piccolo schermo per un programma di beneficenza.seguire la showgirl? Reduce della partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e della conduzione di Battiti Live,in autunno tornerà sul piccolo schermo. Come spiegato dal giornalista Giuseppe Candela, la showgirl calabrese farà parte del nuovo programma di Rai2 Chi si spoglia vince. Il format è stato ripreso da quello americano e sarà condotto da Mara Maionchi: otto donne e otto uomini si dovranno spogliare e mettere in scena uno spogliarello stile Full Monty. Chi sarà più convince, vincerà la gara. Dagospia ha precisato che il programma sarà dedicato alla prevenzione medica. Visualizza questo post su ...

Pubblicità

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci look balneare rosso fuoco: lancia il trend del bikini con le catene - #Elisabetta #Gregoraci… - redazionerumors : Dopo Battiti Live, la showgirl è pronta a tornare in tv. In un programma tutto da scoprire e che per il pubblico po… - blogtivvu : Elisabetta Gregoraci si spoglia in TV per una buona causa: ecco dove e quando - Trrbasta : RT @MedInfinityIT: La magia della musica di Battiti Live sta arrivando ?? Da martedì 5 luglio, in prima serata su #Italia1 e in streaming su… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci senza veli su Rai 2: pazzesco in prima serata -