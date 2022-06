Elisabetta Gregoraci: “si spoglia” in tv per una buona causa (Di giovedì 23 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci non smette mai di stupirci, ma stavolta dobbiamo ammettere che ha superato ogni previsione. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, la conduttrice sarà la prima protagonista di un nuovo show in onda su Rai 2 e in cui si spoglierà (letteralmente). Nessuna velleità, però: tutto questo è per una giusta causa. “Chi Si spoglia Vince”, Elisabetta Gregoraci nel nuovo show di Rai 2 Come ha riportato Dagospia, Elisabetta Gregoraci a quanto pare sarà la prima concorrente del nuovo show di Rai 2 Chi Si spoglia Vince, un programma che andrà in onda il prossimo autunno rimpolpando il palinsesto di Mamma Rai. La nuova trasmissione sarà condotta da Mara Maionchi, che non tornava sul secondo canale dai tempi di X-Factor e ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022)non smette mai di stupirci, ma stavolta dobbiamo ammettere che ha superato ogni previsione. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, la conduttrice sarà la prima protagonista di un nuovo show in onda su Rai 2 e in cui si spoglierà (letteralmente). Nessuna velleità, però: tutto questo è per una giusta. “Chi SiVince”,nel nuovo show di Rai 2 Come ha riportato Dagospia,a quanto pare sarà la prima concorrente del nuovo show di Rai 2 Chi SiVince, un programma che andrà in onda il prossimo autunno rimpolpando il palinsesto di Mamma Rai. La nuova trasmissione sarà condotta da Mara Maionchi, che non tornava sul secondo canale dai tempi di X-Factor e ...

Methamorphose30 : RT @Cinguetterai: Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente di #ChiSiSpogliaVince (#WhoBaresWin), il nuovo programma di Rai 2, condott… - Canieuest96 : Voglio sapere il nome di questa festa a cui erano invitate sia Beyoncé sia Elisabetta Gregoraci - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: allenamento in total yellow per la divina Elisabetta Gregoraci ???????? - lucami2197 : RT @MedInfinityIT: La magia della musica di Battiti Live sta arrivando ?? Da martedì 5 luglio, in prima serata su #Italia1 e in streaming su… - LiberoMagazine_ : Secondo alcune indiscrezioni, #elisabettagregoraci sarebbe la prima concorrente ufficiale di #ChiSiSpogliaVince, il… -