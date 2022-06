(Di giovedì 23 giugno 2022) A 34 anni l’ex capitano dell’Australia è stato eletto in parlamento con oltre centomila preferenze, rompendo uno storico dualismo tra laburisti e liberali

Pubblicità

ilpost : David Pocock, dal rugby al senato australiano - Rugbymeet : David Pocock eletto senatore nel parlamento australiano #Pocock #AustralianElection #senatore #parlamento #bambam ??… -

OnRugby

Dever, Aaron Jeffery, Michael - James Olsen, Alice Parkinson, Tim, Myles Pollard, Troye ... Taylor, Ariel Waller, Bruce McGill,Huband, Patrick Louis e Linda Kash. Willy Wonka e la fabbrica ...Dever, Aaron Jeffery, Michael - James Olsen, Alice Parkinson, Tim, Myles Pollard, Troye ... Taylor, Ariel Waller, Bruce McGill,Huband, Patrick Louis e Linda Kash. Willy Wonka e la fabbrica ... Le preoccupazioni di David Pocock per il suo collo David Pocock (@pocockdavid) October 23, 2020 Da ex giocatore aveva continuato ad occuparsi di questioni sociali — tornando anche in Africa — e della sua organizzazione benefica, la EightyTwenty Vision ...