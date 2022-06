Cafà (Fonarcom): 'Per ccnl bilateralità e rappresentatività elementi essenziali' (Di giovedì 23 giugno 2022) Bologna, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi la rappresentatività è un elemento essenziale necessario per selezionare eventuali contratti collettivi che abbiano ricadute positive sui lavoratori e sulle imprese". A dirlo al Festival del lavoro Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, intervenendo all'evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività'. "Abbiamo inserito - spiega - grandi novità puntando anche sulla bilateralità, perché oggi imprese e lavoratori hanno bisogno di sostegno. E' il secondo fondo italiano Fonarcom e diventa importante anche la sanità integrativa. Quindi nel nostro modello di contrattazione valorizziamo tantissimo la bilateralità". Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Bologna, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi laè un elemento essenziale necessario per selezionare eventuali contratti collettivi che abbiano ricadute positive sui lavoratori e sulle imprese". A dirlo al Festival del lavoro Andrea, presidente die di Cifa Italia, intervenendo all'evento ‘La contrattazione di qualità è'. "Abbiamo inserito - spiega - grandi novità puntando anche sulla, perché oggi imprese e lavoratori hanno bisogno di sostegno. E' il secondo fondo italianoe diventa importante anche la sanità integrativa. Quindi nel nostro modello di contrattazione valorizziamo tantissimo la".

