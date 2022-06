Briatore: “La pizza napoletana non mi piace e poi la pizza non ha nulla a che fare con Napoli” (Di giovedì 23 giugno 2022) Non accenna a placarsi la polemica per i prezzi troppo alti nei “Crazy pizza” di Flavio Briatore. Nei giorni scorsi, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 giugno 2022) Non accenna a placarsi la polemica per i prezzi troppo alti nei “Crazy” di Flavio. Nei giorni scorsi, Perizona Magazine.

Pubblicità

annatrieste : La voglio dire molto semplice: è più strunz Briatore che si fa pagare una pizza 70 euro o chi paga 70 euro per mang… - BarbascuraX : Perché la gente si indigna per la pizza di Briatore? Per i 15 euro? Ci stanno in giro mutande da 300 euro, qualità… - sole24ore : ?? In risposta a #FlavioBriatore, criticato per aver sostenuto che la sua #pizza è cara perché di qualità, oggi a Na… - Ggferrara : L'osservazione più sensata sulla querelle Briatore l'ho sentita da @Jbastianich: la pizza a 50 euro è un elemento d… - Bouvet_Nemo : @gigi52335676 Briatore non mi è mai piaciuto ma mona no, è uno in gamba. È risaputo che le pizzerie migliori in Ita… -