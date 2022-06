Ucraina, la guerra in diretta. Raffineria russa in fiamme: colpita da due droni. Draghi: «In Ucraina rischio di straordinaria crisi» (Di mercoledì 22 giugno 2022) guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Il braccio di ferro su Kaliningrad, con l?applicazione delle sanzioni Ue da parte della Lituania ai carichi di merce... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 giugno 2022)in, le ultime notizie in. Il braccio di ferro su Kaliningrad, con l?applicazione delle sanzioni Ue da parte della Lituania ai carichi di merce...

Pubblicità

ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - riotta : 'Negoziato' e 'Trattativa' per chiudere la guerra #Ucraina non possono che essere apprezzati da ogni persona dotata… - GiovaQuez : Orsini: 'Oggi l'Italia ha fatto un passo avanti verso l'internazionalizzazione della guerra in Ucraina, non sta fac… - gozzzzzzzzzzzz : RT @CriticaScient: @davcarretta @Monicamondo La differenza fondamentale è che è stata l’Ucraina a iniziare la guerra otto anni fa, solo che… - ERivetta : RT @lanf64: L'oppositore russo, Alexei Gorinov, arrestato per aver criticato l'invasione dell'#Ucraina mostra cartello contro la guerra in… -