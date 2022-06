Trapianto di fegato salva un uomo dopo ' colpo di calore'

Pubblicità

Undieseguito in emergenza nazionale per una gravissima insufficienza epatica, insorta dopo un colpo di calore, ha salvato un uomo di 57 anni. L'intervento, primo nel suo genere, è ...... Mauro Bruno e Silvia Martini della gastro - epatologia dell'ospedale Molinette di Torino e il professor Renato Romagnoli, direttore del CentroMolinette. Accertata una ...(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Un trapianto di fegato eseguito in emergenza nazionale per una gravissima insufficienza epatica, insorta dopo un colpo ...Per salvargli la vita è stato sottoposto a un trapianto di fegato eseguito in emergenza nazionale all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per una gravissima insufficienza epatica.