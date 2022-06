(Di mercoledì 22 giugno 2022) I balneari denunciano un giro di vite dell’Agenzia delle Dogane su biliardini, ping pong e flipper, anche se gratuiti. Si deve attendere l’autorizzazione per metterli in esercizio, altrimenti per ognifuori regola la sanzione è di 4mila euro

marcoleofrigio : !!!!!!! Tassa sul biliardino, ecco importi e multe. È polemica @sole24ore - Ol_Egy : RT @baffi_francesco: Tassa unica sul fatturato... Ma quanto è coglione quest'uomo? - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ?? La tassa sul bigliardino, l’acqua che manca e la foto di Bonomi con Zelensky. Questo e altro nella #zuppadiporro del 22… - News24_it : Tassa sul biliardino, ecco importi e multe. È polemica - Il Sole 24 ORE - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Tassa anche sul biliardino: come il gioco d'azzardo, multe da 4mila euro -

