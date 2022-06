Scissione 5 Stelle | Prof di Di Maio | “Per Luigi momento difficile”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Perè stato sicuramente unmolto, è stato l’anima del Movimento”. Antonio Cassese, insegnante in pensione di Storia e Filosofia, parla così all’Adnkronos dell’addio al Movimento 5del ministro degli EsteriDi, suo ex studente al Liceo classico Imbriani di Pomigliano d’Arco (Napoli). “A mio parere ha compiuto un passo avanti nel suo percorso. Ora deve definire meglio i suoi orizzonti, avendo sempre come stella polare l’amore per il Paese”. Nella sua autobiografia ‘Un amore chiamato politica’, Diha definito ilessore Cassese “a tutti gli effetti il mio primo mentore”. I due hanno continuato a sentirsi spesso anche dopo il liceo e Cassese ha seguito con interesse il percorso politico di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - fanpage : Le prime parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo l'annuncio della scissione da parte di Luigi… - Piu_Europa : Il discorso con cui #DiMaio ha sancito la scissione del #M5S è la presa d’atto della sconfitta storica e politica d… - cbatcaselli : COSA DICONO RUSSI E UCRAINI DELLA SCISSIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE? – SEMBRA INCREDIBILE, MA LA DECISIONE DI LUIGI… - ariolele : RT @fulgur_semper: Dovevate fare la storia, ma avete fatto solo schifo. Sbriciolati tutti i pilastri del movimento. La disfatta iniziata co… -

Il giorno dopo ladi Luigi Di Maio, mentre in Aula nasce il gruppo Insieme per il Futuro che fa capo al ... che fanno parte dell'ossatura del Movimento 5". Conte ha anche ribadito che ...Il ministro Kuleba: "Di Maio uomo di integrità. L'Italia ha scelto il lato giusto della storia" "Sono grato a Luigi Di Maio per essere un uomo di integrità. L'Italia ha scelto il lato giusto della ...Antonio Cassese, insegnante in pensione di Storia e Filosofia, parla così all’Adnkronos dell’addio al Movimento 5 Stelle del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, suo ex studente al Liceo classico ...Sembra strano a dirsi ma, pallottoliere alla mano, chi ne guadagna di più dalla scissione del Movimento 5 stelle è il leader leghista. Da ieri infatti, quella di via Bellerio è la formazione politica ...