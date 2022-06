Ricavare una postazione studio in cameretta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSe è lecito guardare allo smartworking quale futuro del tradizionale lavoro in ufficio, aumentandone il comfort e la flessibilità negli orari, è pur vero che il lavoro da remoto pone delle nuove sfide. Il lavorare da casa richiede infatti un ripensamento degli ambienti interni e l’inserimento di pratici complementi d’arredo. Molto spesso, considerando lo spazio ridotto della cucina e quell’impossibilità di separare i bambini dal salotto dove trascorrono i pomeriggi, l’ambiente ideale per l’aggiunta di una postazione diventa la cameretta. Valutata la metratura interna, l’esposizione alla luce solare e l’accessibilità, il passo successivo, da compiere magari con l’aiuto di un gruppo di professionisti, consisterà nell’arredare la cameretta sulla base delle attività che si svolgono all’interno. Una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSe è lecito guardare allo smartworking quale futuro del tradizionale lavoro in ufficio, aumentandone il comfort e la flessibilità negli orari, è pur vero che il lavoro da remoto pone delle nuove sfide. Il lavorare da casa richiede infatti un ripensamento degli ambienti interni e l’inserimento di pratici complementi d’arredo. Molto spesso, considerando lo spazio ridotto della cucina e quell’impossibilità di separare i bambini dal salotto dove trascorrono i pomeriggi, l’ambiente ideale per l’aggiunta di unadiventa la. Valutata la metratura interna, l’esposizione alla luce solare e l’accessibilità, il passo successivo, da compiere magari con l’aiuto di un gruppo di professionisti, consisterà nell’arredare lasulla base delle attività che si svolgono all’interno. Una ...

