Pierpaolo Pretelli: conoscete suo “figlio”? | Sono assolutamente uguali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ex velino e compagno di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha un “figlio” tenerissimo. La somiglianza tra i due è impressionante. Pierpaolo Pretelli è nato nel 1990 a Maratea (in provincia di Potenza). Fin da sempre affascinato dal mondo dello spettacolo, ha affiancato gli studi ai lavori in discoteca e come ballerino. Pierpaolo Pretelli fonte webNel 2013 ha preso parte a “Striscia la notizia” come primo velino della storia della trasmissione insieme ad Elia Fongaro. La sua avventura nel programma è durata fino al 2016. Successivamente ha partecipato al reality show “Temptation Island” in veste di tentatore ed a “Uomini e Donne”, dove ha corteggiato la tronista Teresa Langella. L’esperienza nel Grande Fratello VIP Pierpaolo è diventato uno dei volti ... Leggi su newstv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ex velino e compagno di Giulia Salemi,ha un “” tenerissimo. La somiglianza tra i due è impressionante.è nato nel 1990 a Maratea (in provincia di Potenza). Fin da sempre affascinato dal mondo dello spettacolo, ha affiancato gli studi ai lavori in discoteca e come ballerino.fonte webNel 2013 ha preso parte a “Striscia la notizia” come primo velino della storia della trasmissione insieme ad Elia Fongaro. La sua avventura nel programma è durata fino al 2016. Successivamente ha partecipato al reality show “Temptation Island” in veste di tentatore ed a “Uomini e Donne”, dove ha corteggiato la tronista Teresa Langella. L’esperienza nel Grande Fratello VIPè diventato uno dei volti ...

Pubblicità

redazioneiene : Due zii tradizionalisti dall'Iran per organizzare un matrimonio combinato. Ecco l'incubo in cui abbiamo catapultato… - Frances42219510 : Giulia Salemi e pierpaolo pretelli sono la coppia più bella io li adoro ma guardateliiii #prelemi - Leonard29577026 : RT @Marci80Marci806: Cos è la passione e il desiderio...tutorial by Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli... ???????? #prelemi - LoredanaCarna : RT @Marci80Marci806: Cos è la passione e il desiderio...tutorial by Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli... ???????? #prelemi - vaciao1 : RT @Marci80Marci806: Cos è la passione e il desiderio...tutorial by Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli... ???????? #prelemi -