Ostia Comix: il 25 giugno allo skatepark The Spot comincerà la seconda edizione dell’evento (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 25 giugno prossimo, si darà il via alla seconda edizione di Ostia Comix, la fiera del fumetto e dintorni ospitata per due giorni di puro divertimento, ospitato dentro al The Spot, lo Skate Park di Ostia, in Via Nostra Signora di Bonaria. “La prima fiera del fumetto sul X municipio ha avuto un successo tanto grande quanto inaspettato – spiega l’organizzazione – artisti, performer, musicisti, cosplayer e appassionati di tutte le età, sono stati il collante di una meravigliosa famiglia allargata. Siamo onorati di presentarvi la seconda edizione: più illustratori, più ospiti, più cosplayer, più tipi di stand, ma soprattutto quello che manca da sempre nelle fiere del fumetto: un aftershow”. Nell’incredibile cornice del The ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 25prossimo, si darà il via alladi, la fiera del fumetto e dintorni ospitata per due giorni di puro divertimento, ospitato dentro al The, lo Skate Park di, in Via Nostra Signora di Bonaria. “La prima fiera del fumetto sul X municipio ha avuto un successo tanto grande quanto inaspettato – spiega l’organizzazione – artisti, performer, musicisti, cosplayer e appassionati di tutte le età, sono stati il collante di una meravigliosa famiglia allargata. Siamo onorati di presentarvi la: più illustratori, più ospiti, più cosplayer, più tipi di stand, ma soprattutto quello che manca da sempre nelle fiere del fumetto: un aftershow”. Nell’incredibile cornice del The ...

Pubblicità

adaplampa : Ho solo amici cringe nel momento in cui ci mettiamo in 5 a lavorare per giorni per 2 minuti di scenetta cosplay Mit… - yufalcediluna : RT @walloandfriends: Domenica 26 giugno mi trovate all'Ostia Comix presso lo stand Star Shop Ostia, per firmacopie, dalle 11 alle 13 e dall… - robertodp1958 : RT @walloandfriends: Domenica 26 giugno mi trovate all'Ostia Comix presso lo stand Star Shop Ostia, per firmacopie, dalle 11 alle 13 e dall… - fabiocfavaloro : RT @walloandfriends: Domenica 26 giugno mi trovate all'Ostia Comix presso lo stand Star Shop Ostia, per firmacopie, dalle 11 alle 13 e dall… - bigfab1 : RT @walloandfriends: Domenica 26 giugno mi trovate all'Ostia Comix presso lo stand Star Shop Ostia, per firmacopie, dalle 11 alle 13 e dall… -