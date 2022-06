MotoGP, Aleix Espargaro: “Preoccupato del meteo ad Assen”. Vinales: “Obiettivo seconda fila” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Assen è un circuito spettacolare. Ammeto di essere un po’ Preoccupato dal meteo, che resta un’incognita. Sicuramente non troveremo il caldo del Sachsenring, mi piacerebbe guidare su una pista asciutta ma ciò che conta è arrivare alla pausa estiva con una situazione di classifica positiva“. Queste le parole di Aleix Espargaro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’Olanda. In seguito, ha preso la parola il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che ha dichiarato: “Vogliamo continuare sul livello espresso la scorsa settimana. A mio avviso potemo essere competitivi su tutti i tracciati, specialmente uno come Assen che ha sempre favorito il mio stile di vita. Sarebbe fondamentale partire davanti e centrare almeno la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “è un circuito spettacolare. Ammeto di essere un po’dal, che resta un’incognita. Sicuramente non troveremo il caldo del Sachsenring, mi piacerebbe guidare su una pista asciutta ma ciò che conta è arrivare alla pausa estiva con una situazione di classifica positiva“. Queste le parole di, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’Olanda. In seguito, ha preso la parola il suo compagno di squadra Maverick, che ha dichiarato: “Vogliamo continuare sul livello espresso la scorsa settimana. A mio avviso potemo essere competitivi su tutti i tracciati, specialmente uno comeche ha sempre favorito il mio stile di vita. Sarebbe fondamentale partire davanti e centrare almeno la ...

