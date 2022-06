Mondiali di nuoto | Martinenghi d' argento | Paltrinieri ko Bronzo per le azzurre nel team tech

Pubblicità

Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - POneda : Sarà l’ultima?? Questo non credo… Imbarazzante @Gazzetta_it ! (Ah anche ieri son state vinte delle medaglie ai m… - mauricorradini : RT @Eurosport_IT: Thomas Ceccon entra in un club ristrettissimo! ??????????? Scopri di più: -

Però, in giro, c'è ancora molta sorpresa ogni volta che ilitaliano fa un exploit come quello di questi giorni, aidi Budapest . Ci fai un articolo sulNo, vi spiego perché il ...... alla vigilia ci avrei messo la firma tante e tante volte, erano le mie prime finalie me ... Chi è il nuovo fenomeno delitaliano Le gare individuali comunque si chiudono per Tete con la ...La quarta giornata dei Mondiali in corso a Budapest accresce in ogni caso il medagliere azzurro, anche col bronzo del sincro Team Tech. La giornata azzurra si illumina del nuovo podio di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata dei Mondiali di nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri al ...