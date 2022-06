Mohammed bin Salman incontra Erdogan ad Ankara (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto ad Ankara il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con una cerimonia al palazzo presidenziale trasmessa dalla Tv di Stato turco Trt. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente turco Recep Tayyipha accolto adil principe ereditario sauditabincon una cerimonia al palazzo presidenziale trasmessa dalla Tv di Stato turco Trt. Sono ...

Mohammed bin Salman incontra Erdogan ad Ankara

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto ad Ankara il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con una cerimonia al palazzo presidenziale trasmessa dalla Tv di Stato turco Trt. Sono ora in programma colloqui tra i due leader e tra delegazioni saudite e funzionari turchi.

Bin Salman in Turchia, fidanzata Khashoggi: 'E' un assassino'

"La sua visita nel nostro Paese non cambia il fatto che sia responsabile di un omicidio". Lo ha affermato su Twitter la fidanzata turca del giornalista Jamal Khashoggi.