Milan, nuovi contatti per Botman (Di mercoledì 22 giugno 2022) nuovi contatti anche in giornata tra gli agenti di Botman e il Milan. La trattativa tra il club rossonero e il Lilla va avanti. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022)anche in giornata tra gli agenti die il. La trattativa tra il club rossonero e il Lilla va avanti.

Pubblicità

sportli26181512 : Milan, nuovi contatti per Botman: Nuovi contatti anche in giornata tra gli agenti di Botman e il Milan. La trattati… - ZlatanSs89 : RT @TommasoMA9: Comunque Hakan in 4 anni di Milan non ha fatto un'intervista che fosse una. Ora parla una volta alla settimana. Ha semplice… - teo_acm : RT @TommasoMA9: Comunque Hakan in 4 anni di Milan non ha fatto un'intervista che fosse una. Ora parla una volta alla settimana. Ha semplice… - infoitsport : Milan, due “nuovi” acquisti per soli 7 milioni: chi sono - TommasoMA9 : Comunque Hakan in 4 anni di Milan non ha fatto un'intervista che fosse una. Ora parla una volta alla settimana. Ha… -