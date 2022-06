Marco Cucolo svela quanti chili ha perso e attacca l’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marco Cucolo, intervistato da FanPage, ha raccontato quanti chili ha perso sull’Isola dei Famosi, le sue attuali condizioni di salute e cosa ne pensa di Vladimir Luxuria, opinionista del reality show. Isola dei Famosi: Marco Cucolo svela quanti chili ha perso La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 giugno 2022), intervistato da FanPage, ha raccontatohasuldei, le sue attuali condizioni di salute e cosa ne pensa di, opinionista del reality show. Isola deihaLa mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

DonnaGlamour : Marco Cucolo dopo l’Isola dei Famosi: “Perso 23 kg. Devo operarmi, non è facile” - blogtivvu : Marco Cucolo svela quanti chili ha perso e attacca l’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria - IsaeChia : #Isola 16, Marco Cuculo svela cosa è successo davvero la prima notte in albergo con Lory Del Santo L’ex naufrago… - StraNotizie : Marco Cucolo svela quanti kg ha perso, poi critica L’Isola e Vladimir Luxuria - NowMyNews : 'Lory Del Santo mentoring Marco Cucolo...'/ The attack of Patrizia Groppelli -