Lineker | il retroscena choc | «Ho subito abusi razzisti…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo storico ex attaccante ingleseha raccontato alcuniriguardanti il suo passato Gary, storico ex attaccante inglese, in una intervista al podcast inglese “High Performance” ha raccontato alcuniriguardanti il suo passato. IL RACCONTO – «Se non fossi stato bravo nello sport, la vita sarebbe stata molto diversa per me e penso che sarei stato vittima di bullismo a scuola. Da bambino ero un po’ un emarginato. Ero piccolo, sfigato, di pelle scura e horazzisti anche se sono inglese come chiunque altro. Non farei mai i loro nomi ma anche nel calcio professionistico hoquelle molestie un paio di volte, ma ripeto, non direi mai i nomi». L'articolo proviene da Calcio ...