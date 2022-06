L’avvocato di De Laurentiis: «Le indagini sul trasferimento di Osimhen un atto dovuto, il Napoli non rischia nulla» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fabio Fulgeri, avvocato penalista e legale del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Fulgeri, interpellato sull’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sul trasferimento di Victor Osimhen, ha dichiarato che il Napoli è sereno, e che il club, sotto il versante sportivo, non rischia nulla. Le dichiarazioni, riportate da TuttoNapoli. «Il Napoli è sereno, le indagini sono atto dovuto, c’è un’inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. E’ un confronto sulla stessa vicenda della quale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto Fabio Fulgeri, avvocato penalista e legale del patron delAurelio De. Fulgeri, interpellato sull’inchiesta aperta dalla Procura disuldi Victor, ha dichiarato che ilè sereno, e che il club, sotto il versante sportivo, non. Le dichiarazioni, riportate da Tutto. «Ilè sereno, lesono, c’è un’inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. E’ un confronto sulla stessa vicenda della quale ...

