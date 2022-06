I programmi in tv oggi, 22 giugno 2022: film e intrattenimento (Di mercoledì 22 giugno 2022) Su Rai Uno Al posto tuo, su Canale 5 L’ora, inchiostro contro piombo. Guida ai programmi Tv della serata del 22 giugno 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22 giugno 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Al posto tuo. Due direttori creativi estremamente diversi per carattere e aspetto fisico prendono parte a una sfida decisamente insolita allo scopo di ottenere un posto di lavoro molto ambito. Su Rai Movie dalle 21.10 Cosa mi lasci di te. Basato sulla vera storia di Jeremy Camp, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Su Rai Uno Al posto tuo, su Canale 5 L’ora, inchiostro contro piombo. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Al posto tuo. Due direttori creativi estremamente diversi per carattere e aspetto fisico prendono parte a una sfida decisamente insolita allo scopo di ottenere un posto di lavoro molto ambito. Su Rai Movie dalle 21.10 Cosa mi lasci di te. Basato sulla vera storia di Jeremy Camp, ...

