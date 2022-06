I modi in cui la Cina spia i suoi cittadini fanno impallidire Black Mirror (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riconoscimento facciale, localizzatori telefonici, scansioni dell’iride, impronte vocali. Sono solo alcuni dei modi con cui la Cina sorveglia i suoi stessi cittadini. L’inchiesta del New York Times non svela un concetto nuovo, ma lascia intendere che il livello e la pervasività del controllo va ben oltre quello che pensiamo. Basta un numero: nel mondo ci sono, all’incirca, un miliardo di telecamere di sorveglianza e più della metà si trova in Cina. Rapportandola alla popolazione vuol dire che esiste una telecamera ogni tre cittadini, che vengono monitorati durante le loro attività quotidiane e i cui dati sono raccolti e archiviati dal governo. L’inchiesta è durata più di un anno ed è stata portata avanti dai giornalisti del team Visual Investigation, che hanno potuto visionare oltre ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riconoscimento facciale, localizzatori telefonici, scansioni dell’iride, impronte vocali. Sono solo alcuni deicon cui lasorveglia istessi. L’inchiesta del New York Times non svela un concetto nuovo, ma lascia intendere che il livello e la pervasività del controllo va ben oltre quello che pensiamo. Basta un numero: nel mondo ci sono, all’incirca, un miliardo di telecamere di sorveglianza e più della metà si trova in. Rapportandola alla popolazione vuol dire che esiste una telecamera ogni tre, che vengono monitorati durante le loro attività quotidiane e i cui dati sono raccolti e archiviati dal governo. L’inchiesta è durata più di un anno ed è stata portata avanti dai giornalisti del team Visual Investigation, che hanno potuto visionare oltre ...

