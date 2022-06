Gli studenti bergamaschi e la prima prova: “Belle tracce, ci aspettavamo la guerra…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. Com’è andata? “È andata”. La risposta è delle più classiche, quella di chi per scaramanzia non si sbilancia, ma soprattutto di chi non vede l’ora sia finita per scrollarsi da dosso la tensione e godersi l’estate. All’uscita del Liceo Lussana i ragazzi si confrontano sulla prima prova dell’esame di maturità appena terminata, quella di italiano. Nella mattinata erano trapelate alcune delle tracce: da Pascoli a Verga, da Segre a Parisi passando per il Covid e la musica. “Le tracce erano Belle, ma ci saremmo aspettati anche qualcosa sulla guerra” dice uno dei ragazzi. Una risposta che fa capire quanto i giovani abbiano da dire sul mondo, sempre più difficile, che si trovano a vivere. In tanti in effetti hanno scelto gli argomenti più d’attualità – pandemia e ambiente -, ma non sono mancati gli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. Com’è andata? “È andata”. La risposta è delle più classiche, quella di chi per scaramanzia non si sbilancia, ma soprattutto di chi non vede l’ora sia finita per scrollarsi da dosso la tensione e godersi l’estate. All’uscita del Liceo Lussana i ragazzi si confrontano sulladell’esame di maturità appena terminata, quella di italiano. Nella mattinata erano trapelate alcune delle: da Pascoli a Verga, da Segre a Parisi passando per il Covid e la musica. “Leerano, ma ci saremmo aspettati anche qualcosa sulla guerra” dice uno dei ragazzi. Una risposta che fa capire quanto i giovani abbiano da dire sul mondo, sempre più difficile, che si trovano a vivere. In tanti in effetti hanno scelto gli argomenti più d’attualità – pandemia e ambiente -, ma non sono mancati gli ...

