Gino Sorbillo: “Ho lasciato il mio numero a Briatore, ancora non mi ha risposto” (Di mercoledì 22 giugno 2022) NAPOLI – Come sta andando il Pizza Village Napoli? “Va molto bene per tutti. Tutte le pizzerie hanno grandi riscontri, c’è una grandissima attenzione alla novità, alla ripresa e alle energie che si uniscono nel nostro mondo per fare sempre di più e meglio”, ha detto Sorbillo. “Sono sempre emozionato di fare questo lavoro, ci sono sempre tante cose nuove che ti stimolano e ti fanno capire sempre di più quanto meglio fare”. LA POLEMICA DELLA PIZZA DI FLAVIO Briatore Ieri, di fronte alla polemica della pizza a quindici euro di Flavio Briatore, i pizzaioli hanno reagito regalando pizze. “Abbiamo fatto un’azione generosa tipica del popolo napoletano, per far capire che questa pizza è, è stata e sarà un prodotto popolare accessibile a tutti. La nostra pizza è venduta a bambini, ad anziani, a giovani, a disoccupati. Tutti devono avere diritto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) NAPOLI – Come sta andando il Pizza Village Napoli? “Va molto bene per tutti. Tutte le pizzerie hanno grandi riscontri, c’è una grandissima attenzione alla novità, alla ripresa e alle energie che si uniscono nel nostro mondo per fare sempre di più e meglio”, ha detto. “Sono sempre emozionato di fare questo lavoro, ci sono sempre tante cose nuove che ti stimolano e ti fanno capire sempre di più quanto meglio fare”. LA POLEMICA DELLA PIZZA DI FLAVIOIeri, di fronte alla polemica della pizza a quindici euro di Flavio, i pizzaioli hanno reagito regalando pizze. “Abbiamo fatto un’azione generosa tipica del popolo napoletano, per far capire che questa pizza è, è stata e sarà un prodotto popolare accessibile a tutti. La nostra pizza è venduta a bambini, ad anziani, a giovani, a disoccupati. Tutti devono avere diritto ...

