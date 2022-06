Ex on the Beach, il nuovo programma Mediaset condotto da Elettra Lamborghini: le regole e i partecipanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli appassionati di reality show saranno felici di sapere che quest’estate avranno la possibilità di vedere tradimenti, amori, ripicche e liti, grazie ad Ex on the Beach. Si tratta dello storico format di MTV che è stato acquistato dal gruppo Mediaset e sarà disponibile sulla piattaforma streaming Infinity a partire dal 22 giugno. In questa giornata sarà possibile vedere le prime 4 puntate della prima edizione condotta da Elettra Lamborghini, mentre tutte le altre saranno caricate successivamente. Questa è l’unica edizione che ha come conduttrice Elettra Lamborghini, in quanto nei due anni successivi la conduzione è passata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per Elettra Lamborghini arrivare alla condizione di un programma tutto suo è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli appassionati di reality show saranno felici di sapere che quest’estate avranno la possibilità di vedere tradimenti, amori, ripicche e liti, grazie ad Ex on the. Si tratta dello storico format di MTV che è stato acquistato dal gruppoe sarà disponibile sulla piattaforma streaming Infinity a partire dal 22 giugno. In questa giornata sarà possibile vedere le prime 4 puntate della prima edizione condotta da, mentre tutte le altre saranno caricate successivamente. Questa è l’unica edizione che ha come conduttrice, in quanto nei due anni successivi la conduzione è passata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Perarrivare alla condizione di untutto suo è ...

cristinascappa : @MovArtGarbaMi É stato capace di inventarsi la pizza a 60 euro a Napoli, si inventi il mare a Parigi e apra un chio… - ColinMartiniano : RT @Cleopatra__2002: Dance on the beach :))Monica Bellucci Ferdinando Scianna ?? - EstebBeltramino : Pebble Beach: non salirà il sipario sul Concours on the Avenue #motori - aprilrosebadgal : RT @RedboyxITA: [????] Pare che io piaccia molto al sole se questo è come sono ridotto dopo 1 giorno di mare ?? RT se ti piaccio come piaccio… - Ipocondria118 : Quindi ci siamo. La maturità è alle porte, le sta proprio sfondando ma io ho troppa paura e ansia per aprire. Buo… -