Elena Del Pozzo uccisa a 5 anni: i funerali in diretta social

Mascalucia è in lutto per la morte della piccola Elena Del Pozzo, barbaramente uccisa a 5 anni dalla madre, Martina Patti. I funerali si stanno svolgendo in questi minuti nella cattedrale di Catania già stracolma di persone. Per far fronte alla grande folla, infatti, l'Arcidiocesi ha previsto la diretta social dell'evento su Facebook e Youtube.

