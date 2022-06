Cristina Tomasini | l’ex di Francesco Oppini rompe il silenzio sul loro addio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Che fine ha fatto l’amore immenso che provavano? Le storie d’amore finiscono e anche se il figlio di Alba Parietti era sicuro che con lei sarebbe durata per sempre sembra che i due non stiano più insieme. Dicono sia statoa mettere fine alamore ma non c’è nessuna conferma, anche se èa rispondere e lo fa sui social, diretta ad un follower interessato alla sua felicità. Con la sua risposta le bella ormai ex nuora di Alba Parietti sembra confermare la fine della lunga relazione, quella che sembrava diretta al matrimonio. “Sei ancora innamorata?” è la domanda dell’utente che ha cercato di essere attento nel porre la domanda ma che voleva una risposta ben precisa. E’ finita tra ...