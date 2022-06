Conte dopo l'uscita di Di Maio: 'Il sostegno a Draghi non è in discussione e io non mi dimetto da M5s' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel movimento 5 stelle la lite non si placa. 'Il sostegno a Draghi non è in discussione': è quanto ha affermato il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori dalla sede del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel movimento 5 stelle la lite non si placa. 'Ilnon è in': è quanto ha affermato il presidente del M5s Giuseppeparlando con i cronisti fuori dalla sede del ...

