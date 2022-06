Calciomercato Roma | l’affare a centrocampo si è sbloccato a pranzo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laè alla caccia del colpo a. Tiago Pinto ha incontrato l’agente a Milano per un: accordo col giocatore, ma…. Ladi Josè Mourinho è alla caccia dei giusti profili per rinforzare la rosa il prossimo anno. Il club giallorosso, dopo essersi qualificato alla prossima edizione di Europa League ed aver Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l’agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - serieAnews_com : ?? #Roma, principio di accordo con #Frattesi: manca l'intesa con il #Sassuolo - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: contatti avviati per il ritorno in prestito di Oliveira #AsRoma -

RomaToday

... dettaglio che lo ha spinto a respingere la proposta delladi Josè Mourinho. L'Inter resta in vantaggio, dunque, ma il Diavolo è una pista da non sottovalutareMilan news/ Sfida ...A poco meno di due mesi dall'inizio della nuova stagione, e con ilche attende di partire ufficialmente, la Serie A si preannuncia una corsa a due con ... dopo aver regalato allala ... Calciomercato Roma: si valuta il ritorno di Edin Dzeko "Sarri è un uomo che vive esclusivamente di calcio" così il presidente Lotito parlava di Mau ... Però mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me ...ROMA - A poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione, e con il calciomercato che attende di partire ufficialmente, la Serie A si preannuncia una corsa a due con Inter e Juventus che partono ...