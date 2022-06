Bridgerton: Regé-Jean Page fa finalmente chiarezza sul suo ritorno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo essere comparso a Milano al fianco di Jonathan Bailey e dopo l'indiscrezione del The Sun su un suo possibile ritorno in Bridgerton 3, Regé-Jean Page rompe il silenzio Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo essere comparso a Milano al fianco di Jonathan Bailey e dopo l'indiscrezione del The Sun su un suo possibilein3, Regé-Jean Page rompe il silenzio

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : Bailey e Regé-Jean Page alla sfilata di Armani fanno sognare una reunion in Bridgerton 3 - BIGRlCCENERGY : Regé-Jean Page che smentisce le voci di un ritorno sul set di Bridgerton la mia 13esima ragiona - __ChasingStars : Rege ha confermato che non tornerà in #bridgerton Sono in lutto. - IOdonna : Un sex symbol moderno, magnetico ma anche un po' green - libertfly : Fermi tutti: il Duca potrebbe tornare in Bridgerton 3 -