Briatore: “La pizza non è di Napoli”, risposta da applausi di Peppe Iodice – VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fa ancora discutere Flavio Briatore con le sue affermazioni sulla pizza. Il noto imprenditore è riuscito a far parlare della sua pizzerie di Roma, Crazy pizza parlando e disprezzando la pizza napoletano, famosa in tutto il mondo per la sua bontà e genuinità. Ma nella pubblicità sembra valere tutto ed allora da consumato imprenditore Briatore ha sparato a zero sulla pizza napoletana ed il suo prezzo. Secondo Briatore 4 euro sono troppo pochi per una Margherita che deve costare almeno 15 euro, altrimenti vuol dire che si utilizzano prodotti scadenti. La risposta dei napoletani è stata, come sempre, all’insegna dell’inventiva e dell’apertura verso gli altri. Tanto che ieri è stata distribuita pizza gratis a tutti. Ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fa ancora discutere Flaviocon le sue affermazioni sulla. Il noto imprenditore è riuscito a far parlare della sua pizzerie di Roma, Crazyparlando e disprezzando lanapoletano, famosa in tutto il mondo per la sua bontà e genuinità. Ma nella pubblicità sembra valere tutto ed allora da consumato imprenditoreha sparato a zero sullanapoletana ed il suo prezzo. Secondo4 euro sono troppo pochi per una Margherita che deve costare almeno 15 euro, altrimenti vuol dire che si utilizzano prodotti scadenti. Ladei napoletani è stata, come sempre, all’insegna dell’inventiva e dell’apertura verso gli altri. Tanto che ieri è stata distribuitagratis a tutti. Ma ...

Pubblicità

annatrieste : La voglio dire molto semplice: è più strunz Briatore che si fa pagare una pizza 70 euro o chi paga 70 euro per mang… - fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - sole24ore : ?? In risposta a #FlavioBriatore, criticato per aver sostenuto che la sua #pizza è cara perché di qualità, oggi a Na… - Giusepp54582903 : IO CONSIGLIEREI A BRIATORE DI PRENOTARSI UNA BELLA VACANZA A NAPOLI. PORTO CESSO E PORTO ROTONTO UN PO' SENZA DI LUI POSSONO RESTARE #pizza - sardanews : I pizzaioli sardi contro Briatore: “Margherita buona anche a 5 euro, la pizza più condita la facciamo pagare 14 non… -